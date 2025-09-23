1° esonero della stagione in Serie A: di colpo arriva l’annuncio ufficiale | In panchina arriva Ballardini
La Serie A è iniziata da poco ma un verdetto sembra già essere arrivato. Un tecnico è pronto a lasciare l’incarico.
È arrivato il primo scossone della nuova stagione di Serie A: la società, dopo un avvio difficile e prestazioni al di sotto delle aspettative, ha deciso di esonerare l’allenatore in carica. Una scelta sofferta, ma inevitabile, maturata dopo giorni lunghi di riflessioni e confronti interni.
Al posto dell’allenatore uscente, la dirigenza avrebbe scelto di affidarsi a Davide Ballardini, tecnico di grande esperienza e ben noto per la sua capacità di subentrare a stagione in corso. Nel corso della sua carriera ha spesso accettato sfide complicate, riuscendo a ridare compattezza a squadre in difficoltà.
Ballardini non è un profilo scelto a caso: parliamo di un allenatore abituato a lavorare sotto pressione e a gestire spogliatoi delicati. Le sue esperienze con Genoa, Cagliari e Palermo hanno lasciato il segno, perché ha sempre mostrato concretezza e pragmatismo. Non è mai stato un tecnico delle rivoluzioni spettacolari, ma piuttosto un uomo capace di dare ordine e stabilità.
La scelta della società punta quindi a voltare pagina senza stravolgere del tutto il progetto. L’obiettivo principale è fermare l’emorragia di risultati e restituire fiducia a un gruppo che sembrava aver smarrito certezze. Con Ballardini in panchina, si cercherebbe una scossa immediata.
Un nuovo inizio
Il primo banco di prova arriverà già nel prossimo turno di campionato, contro un avversario ostico. Sarà l’occasione per capire se l’impatto del nuovo tecnico riuscirà a dare quella scarica di adrenalina che spesso accompagna i cambi di panchina. La stagione non è ancora compromessa.
In questo momento, più che mai, la squadra avrà quindi bisogno di compattezza e del sostegno del pubblico. Ballardini potrebbe dover dimostrare subito di saper leggere la situazione e di avere le chiavi giuste per invertire la rotta.
Il club
Il futuro di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Lecce appare sempre più incerto dopo una serie di risultati deludenti. La squadra fatica a trovare continuità, e la dirigenza sta valutando le alternative per cercare di invertire la rotta. In questi casi, il rischio esonero diventa concreto.
Una delle idee che circola negli ambienti del club è quella di puntare su Davide Ballardini. L’esperto tecnico è noto per la sua capacità di subentrare in situazioni delicate come anticipato e ridare equilibrio a squadre in difficoltà. Il suo approdo al Lecce rappresenterebbe una scelta pragmatica. Vedremo se ci saranno sviluppi.