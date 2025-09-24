Il Napoli vive ore di apprensione per le condizioni di Alessandro Buongiorno
Il Napoli vive ore di apprensione per le condizioni di Alessandro Buongiorno. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il difensore azzurro si è fermato durante la sfida con il Pisa, lasciando il campo tra i timori dello staff tecnico e dei tifosi. «Speriamo non sia niente di grave, altrimenti deve andare a farsi benedire», ha provato a esorcizzare Antonio Conte nel post-partita, ma la preoccupazione resta altissima.
I precedenti e la sfortuna
Il centrale ex Torino era già stato costretto a tre lunghi stop da quando veste la maglia del Napoli. Operato prima dell’estate per una tendinopatia all’inguine, aveva saltato la prima di campionato con il Sassuolo e ritrovato ritmo solo contro Cagliari, Fiorentina e Manchester City. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, le sue prestazioni avevano ridato solidità alla difesa, fino al nuovo problema muscolare che lo terrà quasi certamente fuori contro il Milan.
Le alternative per Conte
In attesa degli esami strumentali, appare già improbabile un recupero lampo. Secondo la Gazzetta dello Sport, Conte si affiderà alla coppia formata da Juan Jesus e Amir Rrahmani. Il brasiliano, punto fermo nello spogliatoio e recentemente rinnovato, rappresenta una garanzia di affidabilità. Rrahmani, pienamente recuperato dopo lo stop in nazionale, è pronto a tornare dal primo minuto.
Le certezze in difesa
D’Angelo sottolinea come la coppia Rrahmani-Juan Jesus abbia già dimostrato solidità sia nello scudetto con Spalletti sia nella scorsa stagione trionfale. In caso di emergenza, restano valide alternative Beukema e Marianucci. Per Conte, dunque, un problema serio ma non irreparabile: il Napoli potrà contare comunque su una retroguardia di esperienza e qualità in vista della sfida di San Siro.