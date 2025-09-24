24 Settembre 2025

Così affondo Alcaraz: la mossa a sorpresa di Sinner | Torna in cima al mondo nel giro di due mesi

Marco Fanfani 24 Settembre 2025
Sinner

Sinner - fonte lapresse - napolipiu.com

La rivalità tra Sinner e Alcaraz è già leggenda, ma vista la giovane età dei due se ne attendono delle belle.

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è uno degli aspetti più avvincenti del tennis contemporaneo. Entrambi giovani, ma già protagonisti nei tornei più importanti, rappresentano due approcci differenti al gioco: Sinner, con il suo stile potente e metodico, e Alcaraz, con un tennis fluido, creativo e aggressivo da fondo campo. Questa contrapposizione tecnica rende ogni loro sfida particolarmente affascinante, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Sul piano psicologico, la rivalità si fa sentire anche fuori dal campo. Ogni match è un banco di prova per la fiducia e la gestione della pressione. Sinner e Alcaraz hanno dimostrato di avere carattere, ma le loro interazioni dirette mettono in evidenza piccoli dettagli che possono fare la differenza: scelta dei colpi, aggressività nei momenti decisivi e capacità di resistere ai break point.

Dal punto di vista mediatico, lo scontro tra i due è spesso presentato come il duello dei giovani leader del tennis mondiale. Alcaraz ha conquistato titoli importanti in breve tempo, mentre Sinner cerca di consolidare la sua posizione tra i top player. Questo contesto alimenta la narrativa di un confronto generazionale, con due talenti pronti a definirsi campioni nei prossimi anni.

La rivalità contribuisce alla crescita reciproca. Ogni scontro è occasione di apprendimento: Sinner impara a gestire meglio la rapidità e la fantasia di Alcaraz, mentre lo spagnolo deve adattarsi alla potenza e alla costanza del gioco del rivale. Così, ogni match diventa non solo una sfida, ma anche un’opportunità di miglioramento continuo per entrambi.

Nuovo membro dello staff di Sinner

Alejandro Resnicoff, fisioterapista argentino con vent’anni di esperienza nel circuito ATP, entra ufficialmente nello staff di Jannik Sinner. La collaborazione segna un passo importante per l’altoatesino, attualmente numero 2 del mondo, che potrà contare su un supporto fisico specializzato e continuo durante la stagione.

Il fisioterapista accompagnerà Sinner in tournée, garantendo preparazione e recupero ottimali. Resnicoff vanta una lunga esperienza con giocatori di alto livello e porterà nello staff competenze fondamentali per gestire carichi di lavoro e prevenire infortuni, elementi cruciali per mantenere competitività ai massimi livelli.

Sinner
Sinner – fonte Instagram – napolipiu.com

Debutto nella tournée asiatica

Resnicoff ha già preso parte al viaggio in Cina, affiancando Sinner e Alex Vittur, amico e manager dell’azzurro, in occasione della tournée asiatica. L’italiano sarà impegnato a Pechino e Shanghai, dove difende rispettivamente la finale e il titolo conquistato lo scorso anno.

La presenza di Resnicoff in staff è definitiva: il fisioterapista avrà un ruolo fisso, offrendo supporto costante sia in allenamento sia in gara. Questa scelta riflette la volontà di Sinner di ottimizzare la preparazione fisica e di affrontare al meglio una stagione intensa, con obiettivi ambiziosi nei tornei più prestigiosi del calendario ATP.

