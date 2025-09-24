ULTIM’ORA MILAN-NAPOLI: Leao non ce la fa | Non va nemmeno in panchina
Il talento portoghese in forza al Milan non sembra farcela in vista della sfida con il Napoli: non sarà nemmeno in panchina.
Rafael Leao deve ancora esordire in questa nuova stagione di Serie A e con ogni probabilità non lo farà nemmeno nel corso di questa settimana. Non c’è ottimismo tra le file rossonero per quanto riguarda il recupero del giocatore portoghese che oramai si trascina questo problema dalla fine dell’estate.
Sembrava potesse essere una cosa da nulla e invece, Leao, quasi sicuramente non prenderà parte nemmeno al big match che il Milan dovrà disputare contro il Napoli di Antonio Conte. Una vera e propria batosta per Massimiliano Allegri che sperava, così come tutta la squadra, di ritrovare l’esterno già dalla prossima partita.
Il Milan dopo il primo passo falso alla prima giornata di campionato contro la Cremonese (1-2 per i grigiorossi a San Siro), si è ripreso e adesso sta viaggiando a ritmi altissimi. Nelle successive tre gare di campionato ha vinto tutti e tre gli scontri con Lecce, Bologna e Udinese. Sembra aver trovato già la retta via Allegri.
Per giunta, il Milan, è riuscito a non subire gol in nessuna di queste gare, compresa l’ultima disputata in Coppa Italia con il Lecce in casa. Un netto 3-0 targato Gimenez (che si è sbloccato), Nkunku arrivato negli ultimi giorni di mercato e infine Pulisic, uno dei giocatori simbolo della formazione rossonera.
Una gara delicata
E l’altro calciatore rappresentativo del club milanese molto probabilmente non ci sarà per la super sfida con il Napoli. Attualmente il Milan si trova al terzo posto in classifica dietro a Juventus e, per l’appunto, Napoli. I partenopei hanno iniziato con quattro vittorie su quattro e vorranno proseguire su questa scia.
Ma Conte e i suoi, domenica, verranno accolti a San Siro dalla squadra di Allegri. Si prospetta un match avvincente, almeno sulla carta, alla quale però, Leao, non prenderà parte. Una grave perdita per il mister toscano che adesso dovrà trovare un’alternativa allo stesso Leao, non facile da rimpiazzare.
L’incognita
Il classe ’99 non gioca dalla gara disputata in Coppa Italia contro il Bari lo scorso 17 agosto. Nella vittoria per 2-0 contro i galletti proprio Leao segnò il gol in grado di sbloccare il match. Ma subito dopo aver timbrato il cartellino fu costretto a lasciare il terreno di gioco. Una tegola inaspettata.
Successivamente gli esami hanno parlato di infortunio al soleo. Ancora oggi non è a disposizione ma Allegri, ai microfoni di SportMediaset prima della gara di Coppa Italia con il Lecce ha detto: “Lo valuteremo giovedì o venerdì per Napoli”. La presenza di Leao per la sfida contro i partenopei resta quindi un’incognita.