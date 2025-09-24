Daniele, è arrivato il momento tanto atteso: offerta la panchina a De Rossi | In società lo volevano da tempo
Daniele De Rossi è pronto a tornare ad allenare. L’ex tecnico della Roma ha ricevuto un’offerta che non si poteva rifiutare.
È arrivato il momento tanto atteso: pare che all’ex capitano della Roma sia stata offerta una panchina importante. De Rossi, dopo la recente esperienza burrascosa alla guida dei giallorossi, sembra aver convinto la dirigenza che sia lui il profilo giusto per un rilancio. È un’ipotesi che circola con insistenza.
La carriera da allenatore di De Rossi è iniziata ufficialmente dopo il ritiro da calciatore, quando entrò nello staff tecnico della Nazionale italiana come assistente di Roberto Mancini nel marzo 2021. Successivamente ha assunto ruoli nel settore giovanile dell’Italia, lavorando con le selezioni dall’Under-15 all’Under-20, accumulando esperienza e visibilità. Passaggi fondamentali per costruire la sua identità da tecnico.
La sua prima vera prova in panchina da capo allenatore è stata con la SPAL, in Serie B, nell’ottobre 2022. Non un cammino semplice: in diciassette panchine ha raccolto solo tre vittorie. Alla fine, a febbraio 2023, arrivò l’esonero, in un momento in cui la classifica era complicata ma non ancora disperata.
Poi, nel gennaio 2024, la grande opportunità: la Roma lo richiama per sostituire José Mourinho. De Rossi accetta, forte del legame con il club e della stima che circonda il suo nome. L’inizio è promettente, con vittorie importanti e segnali di crescita. Ma la pressione è enorme, le aspettative altissime.
L’esperienza di De Rossi
Tuttavia, nonostante il buon avvio, le cose si complicano. Nella stagione successiva, dopo quattro partite senza vittoria in campionato, la società decide per l’esonero. È il 18 settembre 2024, e per De Rossi è un’amara giornata.
La sua esperienza da allenatore finora è breve ma intensa, fatta di alti e bassi, di fiducia data e tolta. Ha dimostrato di avere visione, carattere e identità ma non è bastato per costruire un progetto duraturo. Adesso De Rossi potrebbe rilanciarsi definitivamente e ripartire da zero.
Una nuova avventura
Daniele De Rossi potrebbe presto diventare un’opzione concreta per la Fiorentina in caso di esonero di Stefano Pioli. L’ex capitano della Roma è, come anticipato, in cerca di rilancio. Il suo nome circola da tempo nei corridoi viola, dove si valuta la possibilità di puntare su un tecnico che conosce bene la Serie A.
Il direttore sportivo Daniele Pradè lo stima e lo segue da tempo, convinto che De Rossi possa diventare un allenatore di prospettiva anche ad alti livelli. Il suo carisma, unito a una mentalità maturata tra Nazionale, SPAL e Roma, potrebbe rivelarsi la scommessa giusta.