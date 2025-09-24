Napoli, lesione per Buongiorno: salta il Milan
Arrivano aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Come comunicato dal Napoli, il difensore centrale si è sottoposto ad accertamenti strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.
Il club azzurro ha fatto sapere che il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. La sua presenza per la sfida di domenica sera contro il Milan (ore 20:45 a San Siro) è dunque da escludere.
Nel frattempo, senza Buongiorno, il gruppo di Antonio Conte ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno: lavoro in palestra e successivamente una seduta tecnica in campo in vista del big match di campionato.