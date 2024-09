Deschamps ‘asfaltato’ da Spalletti, il francese: “L’Italia sa difendere benissimo”

Il CT francese Didier Deschamps ammette le difficoltà della Francia dopo la sconfitta contro l’Italia di Spalletti per 3-1.

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha espresso il suo riconoscimento nei confronti dell’Italia dopo la sconfitta subita per 3-1 contro la squadra guidata da Luciano Spalletti. L’intervista a Rai Sport ha messo in luce il rispetto di Deschamps per le capacità difensive della nazionale italiana e le difficoltà affrontate dalla sua squadra.

Nel corso dell’intervista, Deschamps ha analizzato la partita sottolineando i momenti chiave che hanno determinato l’esito sfavorevole per i francesi. “Abbiamo iniziato bene, segnando un gol e mettendo pressione sull’Italia,” ha dichiarato il CT francese. Tuttavia, ha proseguito, “già nella seconda parte del primo tempo, a livello fisico, è stato più difficile. Abbiamo commesso errori che hanno permesso all’Italia di pareggiare. Successivamente, cercando di mantenere la pressione, ci siamo scoperti e l’Italia ha saputo sfruttare gli spazi che abbiamo lasciato.”

Deschamps ha poi affrontato le critiche ricevute, mostrando una visione equilibrata sulla situazione della squadra: “Sono abituato alle critiche, nonostante abbia ottenuto più vittorie che sconfitte. Ho una squadra giovane, con due nuovi elementi come Olise e Kone che hanno iniziato la partita. La crescita passa attraverso questi passaggi obbligati. Ho sempre cercato di mantenere lucidità e consapevolezza sulle prestazioni della mia squadra.”

Il CT francese ha inoltre espresso la sua frustrazione per alcuni momenti della partita: “Mi dà fastidio aver avuto quei 20 minuti di calo, poi la luce della nostra prestazione è un po’ spenta.”