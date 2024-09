Ravanelli critica la scelta di Conte di andare a Napoli: “Una scommessa altamente rischiosa”

L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli esprime dubbi sul progetto di Conte nella piazza partenopea.

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus e amico di Antonio Conte, ha espresso forti dubbi riguardo alla scelta dell’ex tecnico bianconero di prendere la guida del Napoli. In un’intervista esclusiva rilasciata a Il Foglio, Ravanelli ha descritto la decisione di Conte come una “scommessa altissima”, ritenendo che il suo progetto a Napoli potrebbe risultare particolarmente arduo.

“Non l’avrei mai fatto,” ha dichiarato Ravanelli riguardo alla decisione di Conte di accettare l’incarico al Napoli. “Antonio ha preso un rischio gigantesco, e sarà estremamente difficile portare avanti il suo progetto. Se riuscirà a farlo, sarà un vero miracolo. Faccio fatica a immaginare come possa riuscirci, ma gli auguro il meglio, perché uno come lui potrebbe davvero fare la differenza,” ha aggiunto l’ex calciatore.

Ravanelli, che ha condiviso con Conte le esperienze alla Juventus, ha sottolineato le sfide che attendono l’allenatore salentino nella nuova avventura partenopea. La posizione di Conte nel campionato di Serie A e le aspettative di una squadra ambiziosa come il Napoli pongono una pressione considerevole su di lui.

Nell’intervista, Ravanelli ha anche parlato di Mason Greenwood, talento inglese attualmente in forza al Marsiglia. “Greenwood sembra praticare un altro sport. È sorprendente vedere come grandi club si siano lasciati sfuggire un giocatore del suo calibro. È incredibile che il Manchester United l’abbia ceduto al Getafe, squadra con cui ha avuto un’annata straordinaria. Greenwood ha una precisione letale: su 10 tiri, 9 finiscono in rete e l’altro viene salvato dal portiere,” ha commentato Ravanelli.