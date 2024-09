Conte rivoluziona il Napoli: prove di cambio modulo. La nuova strategia

Antonio Conte prepara una rivoluzione tattica per il Napoli. Dal 3-4-2-1 di Verona a un nuovo assetto per Cagliari. I nuovi acquisti offrono nuove possibilità.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a una metamorfosi tattica, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano descrive il cambiamento in atto: “Quand’è cominciata, a Verona, era una squadra: ma ora, e non è mica sfilata via un’era geologica, ne sta diventando già un’altra”.

La trasformazione è rapida: “In quel pomeriggio torrido, divenuto insostenibile, gocce di sudore a perlare la fronte e la paura ad inghiottire chiunque, pure il volto improvvisamente smagrito di Antonio Conte, c’era un Napoli (3-4-2-1): domenica 15 settembre a Cagliari, 28 giorni e tre partite dopo, rimanendo fedele alla propria natura, ne nascerà uno nuovo”.

I nuovi acquisti permettono a Conte di esplorare nuove soluzioni tattiche: “Mentre si calava nella sua parte, senza avere mediani o registi che potessero alternarsi con Anguissa e Lobotka, Antonio Conte poteva semplicemente contare le ore che restavano per sognare ciò che gli serviva e pregare”.

Ora, a Castel Volturno, le opzioni abbondano: “C’è vita a Castel Volturno, abbondano gli interditori o i pensatori, non mancano la corsa o i muscoli, c’è persino quella spruzzata di materia grigia che non fa mai male, anzi”.