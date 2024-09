Napoli, Conte organizza allenamento con la Primavera: ecco il motivo della scelta

Antonio Conte programma per oggi un allenamento congiunto tra la prima squadra del Napoli e la Primavera. Tre calciatori sotto osservazione.

Antonio Conte non molla la presa sul Napoli, nemmeno durante la sosta: oggi è in programma un allenamento congiunto con la Primavera.

Dopo tre giorni e mezzo di riposo, Conte ha optato per una doppia seduta: “stamane ci sarà un allenamento congiunto con la Primavera che si prepara ad iniziare il campionato sabato prossimo in casa contro il Frosinone”.

L’obiettivo principale è dare minutaggio a chi ne ha più bisogno: “Sarà un’occasione per accumulare minutaggio non solo per Lukaku e Neres che non hanno fatto la regolare preparazione atletica con il Napoli ma anche per altri calciatori che hanno bisogno di giocare”.

Tra i giocatori sotto osservazione ci sono: “Folorunsho, rientrato giovedì in gruppo, Zerbin mai utilizzato da Conte e Ngonge, schierato solo per ventotto minuti durante il disastroso secondo tempo di Verona”.

Questa mossa di Conte dimostra la sua volontà di tenere tutti sulla corda, preparando il Napoli per una ripresa del campionato al massimo della forma.