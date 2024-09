Cagliari-Napoli, Conte pensa al debutto di Gilmour e McTominay – CorrSport

Gilmour e McTominay potrebbero debuttare contro il Cagliari. Antonio Conte deve fare a meno di Anguissa impegnato con il Camerun.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla sfida contro il Cagliari, con un possibile debutto a centrocampo. Il Corriere dello Sport rivela che uno tra Billy Gilmour e Scott McTominay potrebbe partire titolare alla Sardegna Arena.

Il quotidiano spiega la situazione:

“Anguissa è impegnato con il Camerun nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025 e giocherà oggi in casa la prima contro la Namibia e martedì la seconda e ultima del giro contro lo Zimbabwe in Uganda. Questo vuol dire che non rientrerà alla base prima di giovedì.”

Con Frank Anguissa che tornerà a ridosso della partita, Conte potrebbe optare per la prudenza. Il Corriere dello Sport ipotizza:

“Se proprio Conte dovesse porsi un dubbio di natura fisica, se mai se lo porrà, è probabile che possa riguardare Frank. Di conseguenza uno tra Gilmour e McTominay si ritroverebbe candidato per una maglia da titolare per Cagliari-Napoli.”

La sfida contro il Cagliari di Davide Nicola è in programma domenica alle 18:00. Conte dovrà valutare attentamente la condizione dei suoi centrocampisti, considerando che molti azzurri sono impegnati con le rispettive nazionali.

L’eventuale debutto di Gilmour o McTominay potrebbe dare indicazioni importanti anhe sulle gerarchie future del centrocampo del Napoli.