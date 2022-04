Formazioni ufficiali Napoli-Sassuolo: Zielinski in panchina, Torna Di Lorenzo. Osimhen e Mertens in attacco

Le formazioni ufficiali di Napoli-Sassuolo. Zielinski nuovamente in panchina, tornano Di Lorenzo e Koulibaly.

Napoli chiamato a blindare la qualificazione Champions contro il Sassuolo. Gli azzurri sono reduci dal rocambolesco ko di Empoli e devono difendere il terzo posto dall’attacco della Juve. Sorpresa in difesa per Spalletti, che ritrova Di Lorenzo: il terzino torna titolare dopo l’infortunio. In avanti, Mertens nel tridente alle spalle di Osimhen. Il Sassuolo arriva a questo match proprio dopo la sconfitta interna contro i bianconeri. Dionisi senza Traore, c’è Djuricic dal 1′. Calcio d’inizio alle 15.

Spalletti ripropone Ospina in porta al posto di Meret, reduce dall’erroraccio di Empoli; in difesa torna Koulibaly dalla squalifica, a centrocampo Fabian Ruiz ha la meglio su Demme. Lozano-Mertens-Insigne sulla trequarti davanti a Osimhen, con Zielinski nuovamente in panchina.

Neroverdi privi di Traore: titolare Djuricic insieme a Berardi e Raspadori, pronti ad innescare Scamacca. Muldur e Rogerio i terzini (Kyriakopoulos è squalificato), l’ex Chiriches affianca Ferrari nel cuore della retroguardia. In mediana, il tandem Maxime Lopez-Frattesi.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-SASSUOLO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca. All. Dionisi.