Napoli-Sassuolo, contestazione alla squadra: “Vergognatevi”

I tifosi del Napoli contestano la squadra di Spalletti: “Vergognatevi” hanno urlato gli ultras rivolto ad allenatore, giocatori e società. Il clima è estremamente teso, perché il Napoli ha buttato di nuovo alle ortiche uno scudetto. Rispetto a quello del 2018, quello di questa stagione sembrava anche più semplice, visto che Milan e Inter hanno perso molti colpi durante il campionato e la Juventus è partita molto male. Ora gli azzurri addirittura rischiano di trovarsi superati dai bianconeri.

Napoli: contestazione dei tifosi

Il Napoli ha lasciato palazzo Caracciolo dove era in ritiro prima del match col Sassuolo. Il pullman del Napoli è stato accolto dagli slogan dei tifosi: “Napoli siamo noi“, ma anche “Vergognatevi” e altre frasi come: “Indegni” e “Andate a lavorare“. I tifosi del Napoli mostrano tutta la loro rabbia per una squadra, che anche in questa stagione è crollata soprattutto psicologicamente. Le partite con Fiorentina, Roma ed Empoli hanno escluso il Napoli dalla corsa scudetto e anche la decisione del ritiro punitivo, l’ennesimo degli ultimi anni, poi annullato da Aurelio De Laurentiis.