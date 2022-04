Vigliotti: “Napoli in arrivo due giocatori dall’Udinese”

Gianluca Vigliotti svela un retroscena sul mercato del Napoli: “Da Laurentiis prende due giocatori dall’Udinese“. Il giornalista a Televomero, durante Tribuna Sport, sottolinea che il club azzurro sta per fare altri affari con il club friulano, con cui il Napoli ha un ottimo rapporto ed ha già concluso affari in passato, uno degli ultimi è stato Meret ad esempio.

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato, dopo una stagione in cui ha speso praticamente zero De Laurentiis è pronto ad una rivoluzione.

Vigliotti è sicuro che il Napoli dopo Kvartskhelia e Mathia Olivera, prenderà altri due giocatori: “Secondo le mie fonti il Napoli sta prendendo due giocatori dall’Udinese. Non posso ancora dire i nomi ma posso indicare i ruoli: un difensore ed un centrocampista. Le voci sono molto serie e mi arrivano da amici che vivono al Nord“. Al momento dunque non si sa ancora chi sono i calciatori che interessano al Napoli. Uno dei nomi che gira con molta insistenza è Udogie, difensore dell’Udinese che è entrato nella lista di Giuntoli grazie alle sue ottime prestazioni in bianconero.