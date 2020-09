Formazione Parma-Napoli, Gennaro Gattuso pensa a Hirving Lozano titolare. Il messicano sta impressionando in allenamento.

Da escluso seriale a titolare, il destino di Hirving Lozano sta cambiando tanto che ha possibilità da titolare nella formazione di Parma-Napoli. Il messicano dopo un anno di travaglio sembra essere stato rigenerato dalla cura Gattuso. Il tecnico calabrese lo ha tenuto poco in considerazione quando è arrivato a Napoli, ma gli ha chiesto più sacrificio in allenamento. Ora proprio durante il lavoro a Castel Volturno si sta facendo notare. Tanto che Gattuso ha chiesto già da tempo di bloccare la cessione di Lozano, tolto dal mercato nonostante dall’estero arrivasse qualche offerta interessante.

Formazione Parma-Napoli: chance per Lozano

Oggi il messicano potrebbe addirittura partire titolare, prendendosi la fascia destra che fu di Josè Callejon. Ovviamente ha caratteristiche ben diverse rispetto allo spagnolo, ma Lozano si sta giocando un posto da titolare con Politano, altro calciatore che nel finale di stagione si è messo in mostra con delle buone prestazioni. Alla fine sceglierà Gattuso che ha anche altri ballottaggi da risolvere: quello in porta tra Meret e Ospina, con l’ex Spal favorito e quello in attacco dove Mertens è in vantaggio su Osimhen.

Per il resto la formazione di Parma-Napoli è quasi fatta con la difesa che punterà sulla coppia centrale Koulibaly-Manolas e Di Lorenzo e Mario Rui esterni. A centrocampo non si muove il trio formato da Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. In attacco è sicuro di un posto da titolare Insigne. Quasi sicuramente nel 4-3-3 partirà Mertens titolare mentre a destra c’è Lozano che scalpita per giocare dal primo minuto. Difficile vedere dal primo minuto il 4-2-3-1 dato che al momento il Napoli non ha un incontrista. Nella lista dei convocati ci sono solo 5 centrocampista e nessuno ha quelle caratteristiche di interdizione, utili in questo modulo.