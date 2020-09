Il Napoli ufficializza i numeri di maglia in vista della stagione 2020/21. La numero 9 a Victor Osimhen, la 7 di Callejon va ad Elmas.

C’era curiosità nello scoprire i nuovi numeri di maglia del Napoli in vista della nuova stagione che comincia ufficialmente domenica con il Parma. Gli azzurri saranno chiamati alla trasferta del Tardini ed oggi hanno ufficializzato i numeri dei vari calciatori. La maglia numero 9 sarà di Victor Osimhen, che nel precampionato l’aveva lasciata a Fernando Llorente, vestendo la 15. Lo spagnolo andrà via da Napoli, così come Milik. Il numero che ‘identifica’ il bomber dunque sarà del nigeriano, che avrà sulle spalle l’onere e l’onore di essere il centravanti di riferimento degli azzurri. Osimhen potrebbe giocare titolare già con il Parma, proprio domenica.

Napoli nuovi numeri di maglia: la 7 a Elmas

La numero 1 va ad Alex Meret che in questa stagione sembra partire in vantaggio rispetto ad Ospina che prende la 25, mentre per Nikita Contini c’è la 16. In difesa il nuovo acquisto Rrahmani prende la 33. Confermati i numeri di Mertens (14) e Insigne (24). Curiosità sul sito del Napoli c’è ancora la 99 di Arek Milik che però sarà ceduto alla Roma, ma non è ancora ufficiale e quindi anche per lui è stato deciso il numero. Non è stato definito invece il numero di Llorente, mentre c’è quello di Petagna, che sceglie il 37. L’ex Spal sembrava dovesse andar via ed invece farà parte della rosa azzurra.

Ecco i numeri di maglia del Napoli:

Portieri: Alex Meret (1); David Ospina (25), Nikita Contini (16)

Difensori: Amir Rrahmani (33); Giovanni Di Lorenzo (22), Kostantinos Manolas (44), Kevin Malcuit (2), Sebastiano Luperto (13), Mario Rui (6); Faouzi Ghoulam (31); Nikola Maksimovic (19); Kalidou Koulibaly (26); Elseid Hysaj (23)

Centrocampisti: Piotr Zielinski (20); Eljif Elmas (7); Fabian Ruiz (8) Diego Demme (4); Stanislav Lobotka (68)

Attaccanti: Amin Younes (34); Hirving Lozano (11); Lorenzo Insigne (24), Dries Mertens (14); Arkadiusz Milik (99); Matteo Politano (21), Victor Osimhen (9); Andrea Petagna (37); Fernando Llorente (nd)