Milik viste mediche in Svizzera. Trattativa in chiusura

Arek Milik è volato in Svizzera per effettuare visite mediche e chiudere la trattativa per il suo passaggio alla Roma.

Napoli e Roma hanno trovato l’accordo per la cessione di Arek Milik ai giallorossi, il calciatore è in Svizzera con il suo procuratore per effettuare visite mediche specifiche. La società di Friedkin vuole vederci chiaro sul doppio infortunio alle ginocchia che ha subito il calciatore. Se la visite dovessero dare esito positivo, allora si potrà procedere alla cessione del giocatore, che deve trovare anche un’intesa economica con il club azzurro per alcuni stipendi e la multa per l’ammutinamento.

Sulle questioni contrattuali stanno lavorando in queste ore sia l’intermediario De Vecchi che Chiavelli, l’uomo della burocrazia dei partenopei. Se Milik in Svizzera avrà notizie positive allora potrà essere ufficializzato come nuovo calciatore della Roma già in serata. Sia il Napoli che la Roma hanno fretta di chiudere l’accordo, ma anche la Juventus è spettatrice interessata. I bianconeri sanno che con l’acquisto di Milik si libera Dzeko, il nuovo attaccante scelto da Pirlo per giocare nel suo tridente. I bianconeri vorrebbero avere il calciatore in tempo utile per mandarlo almeno in panchina nella prima giornata di campionato. Stessa cosa vorrebbe fare la Roma con Milik.