Gazzetta – Osimhen titolare, ecco il modulo del Napoli col Parma

Parma-Napoli prima giornata di campionato Victor Osimhen gioca titolare nel modulo 4-3-3 di Gattuso non c’è Mertens.

C’è ancora tempo per decidere, a Parma si gioca domenica alle 12.30 ma nel modulo di Gattuso ipotizzato da Gazzetta c’è Osimhen titolare e non Mertens. Nel 4-3-3 c’è Meret in porta e non Ospina e sembra questo il nuovo trend stagionale: dare maggiore fiducia al portiere ex Spal. In difesa spazio da titolare a Koulibaly nonostante le tanti voci di mercato, in coppia con Manolas poi Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, con Ghoulam che torna in panchina, nonostante qualche buon segnale durante il ritiro.

Il centrocampo a tre resta quello solito con Demme al centro e Ruiz e Zielinski ai lati. Manca un incontrista, Allan non c’è più e quindi applicare il 4-2-3-1 fin dal primo minuto risulta complicato. In attacco, nel modulo del Napoli a Parma, a sostegno di Osimhen ci sono Insigne e Politano. Con questo schieramento Dries Mertens partirebbe dalla panchina, aprendo di fatto al primo ballottaggio stagionale. Per Gattuso non sarà affatto semplice decidere tra questi due calciatori. Con il 4-2-3-1 si potrebbe risolvere il problema, ma l’equilibrio di squadra è troppo importante e quindi bisogna decidere se rischiare oppure affidarsi al 4-3-3 che offre maggiori garanzie.

Osimhen titolare a Parma: dubbio Mertens

Lasciare in panchina un calciatore come Dries Mertens non sarà affatto semplice per il tecnico, ma anche tenere fuori un attaccante del valore di Osimhen è complicato. Non è escluso che i due nel corso della stagione si possano dividere le ‘fatiche’. Con la possibilità di cambiare modulo in corso d’opera, prevedendo tutti e due attaccanti in campo contemporaneamente. Intanto Gattuso continuerà a monitorare i suoi calciatori durante gli ultimi giorni prima della sfida di Parma, poi domenica prenderà la decisione finale.