Napoli-Parma, Gennaro Gattuso pensa al 4-3-3 ed ha dubbi su Kalidou Koulibaly, che può essere distratto dalle voci di mercato.

Potrebbe esserci una clamorosa esclusione nella sfida Parma-Napoli di domenica 20 settembre. Gennaro Gattuso nel suo 4-3-3 potrebbe non schierare Kalidou Koulibaly dal primo minuto a Parma. Il calciatore si sta allenando regolarmente a Castel Volturno, ma le voci di mercato sono sempre insistenti. Il Psg ha fatto una nuova offerta, ma non soddisfa minimamente le richieste del Napoli. Il Manchester City non riesce a trovare l’intesa con il club azzurro e quindi per ora non si muove. In verità più passano i giorni e più le possibilità che Koulibaly resti a Napoli si fanno concrete.

In questo momento Gattuso ha però dei dubbi sul rendimento di Koulibaly verso la sfida con il Parma. Il tecnico del Napoli sta valutando l’opportunità di lasciarlo in panchina come scrive Repubblica: “L’abito tattico sarà il 4-3-3 che potrebbe subire qualche variazione se Insigne e Mertens dovessero agire alle spalle di Osimhen. Il belga partirebbe più vicino all’attaccante prelevato dal Lille, ma il quadro sarà chiaro nei prossimi giorni. L’altro dubbio riguarda la coppia centrale. Koulibaly è al centro di un intrigo di mercato col City. Avrà le motivazioni giuste? Gattuso conosce bene le dinamiche del suo gruppo e deciderà in base alle sensazioni degli ultimi allenamenti”.