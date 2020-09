Tuttosport – Psg offerta per Koulibaly: la reazione del Napoli

Calciomercato Napoli con il Psg che ha presentato un’offerta da 52 milioni di euro più bonus per Kalidou Koulibaly.

Passano i giorni ma e Kalidou Koulibaly è sempre più vicino a restare a Napoli, l’ultima offerta del Psg non scalfisce nemmeno gli azzurri. Dalla Francia offrono 52 milioni di euro più bonus, secondo quanto riferisce Tuttosport. Pochi, pochissimi dato che fino ad ora il Manchester City ha messo sul piatto 55/60 milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa da Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli con Cristiano Giuntoli sta lavorando su due tavoli per le cessioni importanti: Milik da un lato e Koulibaly dall’altro, anche se gli scenari sono totalmente diversi, ma ugualmente complicati.

Per Milik si prospetta un accordo con la Roma, anche se il polacco deve dare ancora il suo via libera. Mentre per Koulibaly l’offerta del Psg non è soddisfacente. Il Napoli spera che questo possa innescare una reazione del Manchester City con un rilancio deciso, ma secondo Tuttosport questo non avverrà. Il club di Guardiola non vuole andare oltre alla cifra stanziata per il giocatore senegalese. A questo punto la permanenza di Koulibaly in maglia azzurra sembra sempre più probabile. In fin dei conti ci spera anche Gennaro Gattuso.