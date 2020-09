Arek Milik alla Roma, l’agente del calciatore è a Trigoria: ecco le cifre il Napoli può guadagnare fino a 25 milioni tra fissi e bonus.

Nelle ultime ore l’agente di Arek Milik è arrivato a Trigoria per concludere il passaggio alla Roma, le cifre dell’affare sono le seguenti: 15 e 7 milioni di bonus, per un’operazione complessiva da 25 milioni di euro. Napoli e Roma hanno trovato l’intesa sulla base di un obbligo con diritto di riscatto. In questo modo si può chiudere una telenovela che oramai dura da mesi. Il giocatore dopo essere stato sedotto dalla Juventus ha capito che non sarebbe mai potuto sbarcare a Torino, soprattutto dopo l’addio di Sarri. Con questa cessione il Napoli non rischia di perdere Milik a parametro zero, ma mette a bilancio comunque un buon affare. Secondo quanto riferisce Radio Goal Napoli e Roma sono “d’accordo su tutto. Per le due società Milik è già giallorosso. Se si troverà l’accordo con l’agente del calciatore, si può ufficializzare anche entro questa sera“.

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato il fatto che l’agente sia a Roma significa che il giocatore ha già accettato il club giallorosso. “Ora si tratta di una questione economica tra Milik e la Roma che propone un accordo sulle cifre di 4,5 milioni di euro, mentre il polacco ne chiede 5. Sono questioni che si possono risolvere in poche ore o in qualche giorno. C’è la volontà di chiudere, ma si vuole chiudere entro venerdì per permettere alla Juventus di tesserare Dzeko e alla Roma di poter utilizzare il polacco in campionato“.