Gennaro Gattuso ha già in testa la formazione del Napoli da schierare nella prima di Serie A a Parma: Dries Mertens sarà titolare.

C’è ancora tempo per decidere ma Dries Mertens sarà titolare nella formazione del Napoli che sfida il Parma al Tardini. Il match si giocherà domenica alle 12.30 con la possibilità di vedere sugli spalti anche mille spettatori, quindi Gattuso ci può ancora pensare ma secondo quanto riferisce Corriere dello Sport la decisione è stata già presa. Gattuso punterà su un 4-3-3 e vuole puntare su Mertens centravanti, lasciando inizialmente Osimhen in panchina.

Secondo Corriere dello Sport il 4-2-3-1 potrebbe essere usato a gara in corso ed a quel punto si potrà vedere la coppia Mertens-Osimhen in campo nello stesso momento. ” L’impressione netta, ad oggi, è che al Tardini soltanto uno dei due scenderà in campo dall’inizio, in un tridente completato da Insigne a sinistra e da uno tra Lozano – in grande ascesa – e Politano”.

Nella formazione del Napoli che va a Parma oltre a Mertens c’è Insigne titolare. Il capitano è un punto fermo di Gattuso indipendentemente da quale modulo si utilizzi. Gli altri dubbi da risolvere sono in porta, con Meret favorito, mentre in difesa Koulibaly è pronto a giocare da titolare al fianco di Manolas. Completano il reparto arretrato Di Lorenzo e Hysaj. Nella formazione del Napoli in trasferta a Parma il centrocampo è praticamente blindato con Demme, Zielinski e Fabian Ruiz. Senza un vero incontrista è complicato riuscire a giocare dal primo minuto con il 4-2-3-1. Anche per questo Gattuso ha deciso di puntare sul vecchio modulo, che offre maggiori garanzie dal punto di vista difensivo. Riuscire a partire bene in campionato con una vittoria può dare grande morale agli azzurri, questo lo sa il tecnico del Napoli che quindi vuole puntare sull’usato garantito.