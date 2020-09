Nuova pista di mercato per il Napoli che pensa a Fredrick Midtsjo dell’Az Alkmaar, può essere l’alternativa a Jordan Veretout.

Idea low cost a centrocampo per il Napoli che valuta Fredrick Midtsjo, 27enne centrocampista di proprietà dell’Az Alkmaar. Cristiano Giuntoli sta provando a sondare il terreno per il calciatore, ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport:

Si tratta di un nazionale norvegese che viene valutato 10-12 milioni di euro. Il Napoli se ne sta interessando attraverso alcuni emissari. L’offerta è quello di averlo in prestito con diritto di riscatto. Midtsjo è un centrocampista centrale, abile nelle due fasi e potrebbe garantire quella copertura richiesta da Gattuso. Giuntoli lo sta valutando, ma l’operazione non sarà immediata, di mezzo c’è sempre la speranza Veretout.

Il Napoli con Midtsjo conferma di voler fare qualcosa a centrocampo. E’ una necessità dare a Gattuso un incontrista, un calciatore che possa avere caratteristiche simili ad Allan. Indipendentemente dal modulo che si vorrà schierare è necessario avere un giocatore di sostanza in mezzo al campo. Lo è ancora di più se si vuole attuare il 4-2-3-1. Il mercato in entrata è bloccato dalla necessità di vendere e se Milik è vicino alla Roma, la trattativa per Koulibaly è bloccata. Ma il Napoli deve fare ancora tante operazioni in uscita come Llorente, Younes e Ounas, solo per citarne qualcuna.