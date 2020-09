Arek Milik si è sottoposto ad un controllo in Svizzera alle ginocchia: l’esito è stato positivo ma ora bisogna risolvere i problemi col Napoli.

Dal punto di vista medico Arek Milik sta bene, le ginocchia che hanno subito due gravi infortuni sono in perfette condizioni. Il polacco può allenarsi e scendere in campo. A questo punto la trattativa per la cessione alla Roma ha fatto un altro passo in avanti. Addirittura i giallorossi erano convinti che si potessero completare le visite mediche già in giornata, ma poi è stato tutto rimandato. Il motivo? Milik deve ancora risolvere dei problemi economici con il Napoli, club che ha alzato un muro da questo punto di vista.

Milik: ginocchia ok, nodo multa

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport il problema da risolvere è legato alla vicenda multa e ammutinamento: