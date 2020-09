Formazioni: Roma aspetta Milik con Dzeko in panchina

Nella probabile formazione della Roma che sfida il Verona c’è Edin Dzeko in panchina, i giallorossi attendono l’acquisto di Arek Milik.

La nuova Roma di Fonseca va a Verona per la prima di campionato e mette Edin Dzeko in panchina. L’attaccante bosniaco è stato convocato per non creare un caso ma non si vuole rischiare un infortunio che farebbe slittare il suo passaggio alla Juventus. I bianconeri volevano il calciatore già per la prima giornata di campionato, ma lo slittamento della chiusura per l’affare Milik tra Roma e Napoli ha fatto saltare tutto. Il polacco è sempre più vicino alla Roma ma deve ancora risolvere dei problemi di natura economica con la SSCN di Aurelio De Laurentiis.

Così nella probabile formazione della Roma che sfida il Verona c’è Dzeko in panchina e Mkhitaryan falso nove. Questa almeno l’indicazione che arriva da più parti, anche se Fonseca non è felicissimo di cominciare la stagione senza un centravanti su cui puntare. Stessa cosa farà la Juventus che in questa prima giornata di campionato dovrà sfidare la Sampdoria Con Kulusevski adattato nel ruolo di prima punta. Tutti attendono che si sblocchi l’affare Milik tra Roma e Napoli, così da mettere tutti i tasselli al loro posto.