Gattuso carica il gruppo a cena: ecco la frase che ha detto ai calciatori

Gennaro Gattuso giovedì sera ha cenato con squadra e staff del Napoli, ecco il retroscena svelato da Gazzetta dello Sport.

Il nuovo campionato di Serie A è alle porte, il Napoli con l’ufficializzazione dei numeri di maglia ha fatto salire ancora di più la tensione per la prima di campionato. Ma il tecnico Gennaro Gattuso già da tempo sta cercando di far salire tensione positiva nel suo gruppo in vista della sfida con il Parma. L’allenatore sa che la stagione 2020/21 in era covid non sarà affatto semplice. Ecco perché Gattuso ha voluto cenare con squadra e staff giovedì sera, per rinsaldare il gruppo e creare quell’alleanza che dovrà spingere i giocatori a dare il massimo ad ogni partita.

Gazzetta dello Sport racconta un retroscena della cena di Gattuso con la squadra, una frase utilizzata dal tecnico per caricare i suoi ragazzi: “Se riusciremo a tenere sempre alta la concentrazione, allora potremo dire la nostra in questo campionato”. Il tecnico vuole un gruppo compatto, capace di farsi forza a vicenda, ecco perché aspetta la scrematura della rosa e magari anche qualche nuovo acquisto. Serve un incontrista sicuramente, ma altri affari si potranno concludere se usciranno calciatori come Ghoulam o Koulibaly. Intanto Milik è sempre più vicino alla Roma.