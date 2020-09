Parma-Napoli: formazioni ufficiali, Ospina e Lozano titolari. Fuori Osimhen

Parma-Napoli le formazioni ufficiali: giocano Ospina e Mertens dal primo minuto, c’è anche Lozano titolare.

Il Napoli scende in campo con il 4-3-3 nella sfida con il Parma, prima giornata di campionato di Serie A. Gattuso punta ancora su Ospina titolare, ma soprattutto tiene fuori Victor Osimhen. L’attaccante centrale del Napoli sarà Mertens. Al suo fianco giocheranno Lozano e Insigne. Il messicano ha impressionato il tecnico durante gli allenamenti e si è guadagnato un posto da titolare. Nel Parma ci sono gli ex Inglese, Sepe e Grassi dal primo minuto, con Kucka e Cornelius. C’è curiosità nel vedere la nuova squadra allenata da Liverani che non ha rivoluzionato la propria rosa. Parma-Napoli la sfida della prima giornata può essere vista in Tv su Dazn, ma anche in streaming.

Formazioni ufficiali Parma-Napoli

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu.Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Cornelius. ALL.: Liverani.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, L.Insigne. ALL.: Gattuso.

ARBITRO: Mariani di Aprilia