Parma-Napoli, fine primo tempo. Gli azzurri dominanti nella gestione del pallone, ma non pungono

Parma-Napoli Live. La cronaca della sfida del Tardini che segna l’inizio della prima giornata di serie A 2020-21.

PARMA NAPOLI LIVE. Non si vede ancora la mano di Liverani, impostazione da contropiede in cui manca la velocità e la profondità che sa dare Gervinho – possibile innesto di Karamoh nella seconda frazione.

Gattuso ha bisogno di trovare maggiore efficacia negli ultimi metri, Osimhen pronto al debutto. Ritmi da inizio stagione, azzurri dominanti nella gestione della sfera, ducali concentrati solo sulla fase difensiva, nessuna occasione di rilievo.

Ducali concentrati solo sulla fase difensiva, nessuna occasione di rilievo.

PARMA-NAPOLI LIVE DELLA GARA

90′ + 8′ FINITA! Parma-Napoli 0-2, triplice fischio di Mariani.

90′ + 6′ Scontro aereo tra Politano e Cornelius, gioco fermo.

90′ + 6′ Cornelius addomestica per Dezi, sinistro deviato in angolo da Manolas.

90′ + 4′ Cross di Hernani, Kucka al volo dal limite, palla lontano dallo specchio.

90′ + 2′ OCCASIONE PARMA! Ospina rischia con un sombrero su Koulibaly a pochi passi dalla linea di porta, Koulibaly spazza in angolo.

90′ Sei minuti di recupero.

90′ Ospina salva su Cornelius, scattato però in posizione di fuorigioco.

L. Siligardi

A. Grassi

Parma

90′ SOSTITUZIONE PARMA. Presenza per Siligardi, esce Grassi.

A. Petagna

D. Mertens

Napoli

89′ ULTIMO CAMBIO NAPOLI. Staffetta in attacco: Petagna fa il suo esordio in azzurro, esce Mertens.

S. Lobotka

P. Zieliński

Napoli

88′ SOSTITUZIONE NAPOLI. Fuori Zielinski, dentro Lobotka.

88′ OCCASIONE NAPOLI! Politano si accentra dalla destra e scarica il sinistro, Sepe si distende e la tocca oltre il palo lontano.

87′ Punizione di Hernani, Osimhen di testa si rifugia in angolo.

85′ Osimhen in velocità sulla destra, cross per Mertens, destro bloccato da Sepe.

M. Politano

H. Lozano

Napoli

84′ SOSTITUZIONE NAPOLI. Lozano lascia il campo a favore di Politano.

E. Elmas

Fabián Ruiz

Napoli

84′ SOSTITUZIONE NAPOLI. Finisce la gara di Fabian Ruiz, spazio ad Elmas.

82′ Pezzella arriva sul fondo, Manolas concede il primo corner della gara a favore dei ducali.

81′ Traversone di Pezzella, colpo di testa di Cornelius tra le braccia di Ospina.

80′ Mertens nel corridoio per Osimhen che incrocia il destro da posizione defilata, sul fondo.

79′ PILLOLA STATISTICA: Lorenzo Insigne ha preso parte a sette gol (quattro reti e tre assist) negli ultimi quattro esordi stagionali di Serie A.

L. Insigne

Goal

Napoli

77′ GOL! Parma-NAPOLI 0-2! Rete di Insigne. Regalo di Iacoponi, Lozano scatta in avanti, destro ribattuto da Sepe, facile tap-in di Insigne.

J. Kucka

Cartellino giallo

Parma

75′ AMMONITO Kucka, gioco pericoloso su Mertens.

75′ Dezi sfonda sulla sinistra, Karamoh appoggia verso Kucka, copertura difensiva di Mertens.

G. Pezzella

Cartellino giallo

Parma

73′ AMMONITO Pezzella, fallo tattico su Lozano.

72′ Mariani fa riprendere il gioco.

71′ Cooling break, Mariani concede una pausa ai 22 in campo.

71′ Insigne dalla sinistra, Osimhen la sfiora, Lozano sul secondo palo non ci arriva per un soffio.

70′ OCCASIONE NAPOLI! Osimhen lavora palla per Di Lorenzo, sinistro violento, Sepe in due tempi riesce ad evitare il corner.

J. Dezi

G. Brugman

Parma

69′ SOSTITUZIONE PARMA. Dezi prende il posto di Brugman.

Y. Karamoh

R. Inglese

Parma

69′ SOSTITUZIONE PARMA. Liverani richiama Insigne e inserisce Karamoh.

68′ PALO NAPOLI! Insigne scambia con Osimhen, destro intelligente dai 20 metri, Sepe immobile salvato dal legno.

66′ Percussione di Osimhen, tocco dietro per Mertens, tiro alzato in angolo da Brugman.

65′ PILLOLA STATISTICA: Per la seconda stagione consecutiva il primo gol del Napoli in Serie A è stato realizzato da Dries Mertens (nel 2019/20 contro la Fiorentina).

D. Mertens

Goal

Napoli

63′ GOL! Parma-NAPOLI 0-1! Rete di Mertens. Lozano dalla destra, Iacoponi anticipa Osimhen, Mertens piazza il piatto nell’angolo basso.

62′ Fabian Ruiz dai 25 metri, sinistro alto.

V. Osimhen

D. Demme

Napoli

61′ SOSTITUZIONE NAPOLI. Debutto per Osimhen, esce Demme, Gattuso passa al 4-2-3-1.

61′ Fabian Ruiz riceve da Insigne, esterno sinistro ampiamente a lato.

60′ Punizione di Insigne, Sepe senza problemi.

Bruno Alves

Cartellino giallo

Parma

59′ AMMONITO Bruno Alves, ostruzione su Lozano.

57′ Insigne in area per Zielinski che sbaglia il controllo, Iacoponi libera.

55′ Kucka esplode il destro dai 25 metri, oltre il montante.

54′ Zielinski spinge sulla sinistra, raddoppiato, non passa.

53′ I ducali provano ad alzare il baricentro, gli azzurri mantengono il possesso.

51′ Ripartenza di Insigne, cross sbilenco di Zielinski, l’azione sfuma.

49′ Ospina a terra, gioco fermo.

48′ Punizione di Hernani, Ospina smanaccia, caricato da Kucka.

46′ COMINCIA LA RIPRESA. Parma-Napoli 0-0, nessun cambio durante l’intervallo.

PARMA-NAPOLI LIVE: SECONDO TEMPO

45′ FINE PRIMO TEMPO. Parma-Napoli 0-0, reti bianche all’intervallo.

44′ Trattenuta di Lozano su Pezzella, Mariani lo grazia.

42′ Si gioca prevalentemente nella trequarti del Parma, possesso del Napoli che fatica ad affondare.

40′ Insigne duetta nello stretto con Mertens, Bruno Alves si frappone, Fabian Ruiz spara alto di sinistro.

38′ Fabian Ruiz centra dalla destra, Mertens impatta male di testa, Sepe fa sua la sfera.

M. Darmian

Cartellino giallo Parma

36′ AMMONITO Darmian, scomposto su Zielinski.

D. Demme

Cartellino giallo Napoli

35′ AMMONITO Demme, in ritardo su Kucka.

32′ PILLOLA STATISTICA: Lorenzo Insigne è solo il quinto giocatore a collezionare almeno 350 presenze nella storia del Napoli in tutte le competizioni, dopo Marek Hamsik (520), Giuseppe Bruscolotti (511), Antonio Juliano (505) e Moreno Ferrario (396).

30′ Punizione di Insigne, Sepe agguanta in presa alta.

28′ Traversone di Hernani, Ospina sovrasta Cornelius e Kucka.

26′ Mertens in verticale per Lozano, Sepe arriva prima.

25′ Mertens tocca al limite per Fabian Ruiz, sinistro murato da Grassi.

24′ Errore di Fabian Ruiz, tiro di Inglese smorzato da Manolas, Ospina raccoglie la sfera.

22′ Ritmi non particolarmente elevati, ancora nessuna occasione da rete.

20′ Insigne sulla sinistra, lancio per Lozano intercettato da Bruno Alves.

18′ Mertens punta l’area, fermato da Bruno Alves che stoppa anche la conclusione di Demme.

17′ Lozano si guadagna una punizione sulla trequarti, fallo di Bruno Alves.

15′ Acciacco per Fabian Ruiz, gioco fermo per qualche istante.

14′ Gli azzurri aumentano il possesso, i ducali si difendono con ordine.

12′ Insigne chiama l’uno-due con Mertens, contrasto pulito di Iacoponi.

11′ Hysaj cerca il taglio in area di Lozano, Bruno Alves allontana di testa.

9′ Zielinski cambia gioco per Lozano, controllo con la mano, azione vanificata.

7′ Ancora Pezzella attivo sulla sinistra, arriva sul fondo, Manolas bravo a chiudere non concedendo il corner.

5′ Incursione offensiva di Pezzella che penetra in area senza trovare lo spazio per la conclusione.

3′ Di Lorenzo lungo linea per Lozano che cade in area sulla pressione di Pezzella, Mariani fa proseguire.

1′ INIZIA Parma-Napoli, palla ai ducali.

FORMAZIONI UFFICIALI

Primo lunch match della massima serie, i ducali vogliono aprire un nuovo ciclo con Liverani e la nuova proprietà americana, dopo quattro anni con D’Aversa in panchina (dalla Serie D alla A).

Gli azzurri di Gattuso archiviata una stagione di alti (vittoria della Coppa Italia) e bassi (settimo posto in campionato) partono con ambizioni europee.

Al Tardini tutto pronto per Parma-Napoli, prima giornata di Serie A.

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l’inizio della gara diretta da Mariani.

Koulibaly in campo dal primo minuto, Gattuso opta a sorpresa per Lozano nel tridente con Mertens e Insigne. Nessun nuovo acquisto negli XI iniziali, Osimhen parte dalla panchina.

Kulusevski passato alla Juventus, out Gervinho, Liverani si affida a Kucka alle spalle del tandem Inglese-Cornelius. Brugman in cabina di regia con Hernani e Grassi mezzali.

4-3-3 per il Napoli: Ospina – Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj – Fabian Ruiz, Demme, Zielinski – Lozano, Mertens, Insigne. A disp.: Meret, Contini, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Ghoulam, Luperto, Lobotka, Elmas, Politano, Petagna, Osimhen.

Ecco le formazioni.

Parma con il 4-3-1-2: Sepe – Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella – Grassi, Brugman, Hernani – Kucka – Inglese, Cornelius. A disp.: Alastra, Simonetti, Laurini, Dermaku, Dezi, Ricci, Balogh, Adorante, Kasa, Karamoh, Sprocati, Siligardi.