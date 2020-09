Osimhen titolare in Parma-Napoli? Da Castel Volturno arriva una voce. Gattuso esclude quattro giocatori dai convocati.

“Giocare per il club che aveva Maradona, che è senza dubbio uno dei più grandi di sempre, è fonte di ispirazione. È un idolo qui a Napoli, vedo le sue foto ovunque. È davvero il migliore. Essere qui e giocare sullo stesso campo di Maradona è un sogno che si avvera ”.

Parole e musica di Victor Osimhen, il nigeriano scalpita per esordire in maglia azzurra e i tifosi vorrebbero vedere dal primo minuto il proprio idolo.

Gattuso lo ha inserito nei convocati per la gara di Parma. Da Castel Volturno secondo quanto riportato da Areanapoli.it, arriva una voce di corridoio, secondo la quale il tecnico calabrese darà le chiavi dell’attacco Victor Osimhen.

Il centravanti del presente e del futuro del Napoli, guiderà l’attacco azzurro in tandem con Mertens, perché no: le loro caratteristiche si sposano a meraviglia.

I tifosi potrebbero quindi ammirare, dal primo minuto la “gazzella” nigeriana ex Lille, arrivata in azzurro dopo una lunga trattativa. L’acquisto più costoso della storia è pronto a prendersi la scena da titolare.

I CONVOCATI DI GATTUSO PER PARMA-NAPOLI

In attesa di sapere se Osimhen sarà titolare in Parma -Napoli, arrivano i convocati di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese ha escluso ben quattro giocatori: Malcuit, Younes, Llorente e Ounas.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.

Adam Ounas, è rimasto a Napoli, e si è divertito pubblicare il panorama della città su Instagram. Ounas, che ufficialmente non rientra nei piani di Gattuso è in attesa di cambiare squadra, la sua situazione è ancora lontana dal definirsi e probabilmente potrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato.