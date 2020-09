Curva A, striscione prima di Parma-Napoli. Ecco il messaggio degli ultras

La Curva A ha esposto uno striscione a Castel Volturno prima di Parma-Napoli. Il messaggio degli ultras è chiaro.

Il Napoli si prepara per affrontare il campionato di serie A 2020/21. Gli azzurri saranno impegnati nella trasferta di Parma.

La serie A comincerà così come si era conclusa, cioè senza tifosi al seguito. L’apertura a mille tifosi proprio in Parma-Napoli fa ben sperare per rivedere i tifosi ritornare al San Paolo.

Lo stadio San Paolo non è stato ancora riaperto ai tifosi, nemmeno ad una piccola parte. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, è favorevole all’apertura del catino di Fuorigrotta: “Curva A, striscione prima di Parma-Napoli.

Il sindaco di Napoli, ha poi aggiunto: “Non solo condivido la decisione di aprire lo stadio a mille tifosi, ma al San Paolo si potrebbe prendere una decisione ancora più coraggiosa. Perché non aprire l’impianto di Fuorigrotta a 20.000 tifosi?”.



Gli ultras del Napoli della Curva A hanno augurato un buon inizio di campionato alla squadra di Gattuso esponendo uno striscione all’esterno di Castel Volturno:

“Malgrado mancherà il nostro sostegno, rispettate la nostra assenza con il vostro impegno. Curva A“.