Il giornalista Carlo Alvino parla della formazione del Napoli in vista della sfida con il Parma e del ballottaggio Osimhen-Mertens.

“Parma-Napoli esordio in serie A dal primo minuto per Victor Osimhen. Io la vedo così… Uomo che fa spallucce. Forza Napoli sempre”. Questo il tweet di Carlo Alvino che in qualche modo svela i piani di Gennaro Gattuso per la trasferta a Parma. In realtà arrivano notizie contrastanti, facendo capire che il ballottaggio tra Osimhen e Mertens è veramente molto combattuto. Una delle sicurezze riguarda il modulo, che con ogni probabilità sarà il 4-3-3. Gattuso senza un incontrista di ruolo sembra non voglia azzardare il 4-2-3-1 dal primo minuto, ecco perché il Napoli sta cercando un profilo adatto a questo ruolo.

Con i tre attaccanti è difficile vedere Mertens e Osimhen insieme e quindi uno dei due può restare in panchina. Secondo Alvino sarà Mertens a giocare titolare, con il nigeriano pagato 70 milioni di euro che andrà in panchina. Osimhen potrebbe entrare a gara in corso, magari inserendosi proprio in un 4-2-3-1 dato che Gattuso prende in considerazione l’idea di cambiare in corsa il modulo da utilizzare.