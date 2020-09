Luperto vicino al Parma. Il Napoli sfiderà gli emiliani alla prima giornata, dopo si parlerà di mercato. Il difensore potrebbe restare in Emilia.

Parma-Napoli sarà il primo appuntamento di campionato per il Napoli di Gattuso. Le due squadre devono fare i contini con il mercato e con gli infortunati.

Liverani ha problemi in difesa dove non ci saranno gli infortunati Gagliolo e Gazzola, gli esterni saranno Darmian e Giuseppe Pezzella, con Bruno Alves centrale insieme a Iacoponi. Brugman in cabina di regia, affiancato dall’ex Grassi e da Hernani, mentre sulla trequarti dovrebbe giostrare Kucka. Gervinho out, Karamoh favorito su Cornelius per sostituirlo.

In casa Napoli, Osimhen verso la panchina. Gattuso potrebbe dare spazio a Politano nel tridente con Mertens e Insigne, ma anche Petagna morde il freno. L’altra novità potrebbe riguardare i pali, dove Meret ha scavalcato a sorpresa Ospina.

Parma-Napoli è anche mercato, dopo due stagioni in azzurro, potrebbe proseguire in Emilia la carriera di Sebastiano Luperto. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe proprio la società crociata la favorita. La dirigenza emiliana avrebbe infatti dato un’importante accelerata alla trattativa per poter battere la concorrenza di liguri e calabresi.

PARMA-NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Karamoh.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.