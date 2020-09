Parma-Napoli, in streaming e tv ecco dove vederla

Parma-Napoli, in streaming e tv su Dazn. Gli azzurri debuttano al Tardini contro la squadra di Liverani.

Parma-Napoli, i partenopei debuttano in campionato sul campo del Parma, l’anno scorso vera e propria bestia nera della squadra di Gattuso.

La stagione del Napoli parte dal ‘Tardini‘ dove gli azzurri affronteranno il nuovo Parma di Liverani, successore di D’Aversa sulla panchina gialloblù.

Il Napoli ha giocato solo due amichevoli precampionato, vincendole entrambe, contro Teramo e Pescara mentre la gara contro lo Sporting è stata annullata causa coronavirus.

C’è grande curiosità anche per vedere il nuovo Parma di Liverani, vittorioso in amichevole contro Carpi e Pro Sesto ma sconfitto dall’Empoli.

QUANDO SI GIOCA

Parma-Napoli si giocherà domenica 20 settembre 2020 al ‘Tardini’ di Parma. Il fischio d’inizio è fissato alle 12.30.

PARMA-NAPOLI IN TV E STREAMING

Parma-Napoli sarà visibile in streaming e in diretta tv esclusiva su DAZN , che trasmetterà tre partite di Serie A ogni settimana. Gli appassionati potranno vedere le gare in tv scaricando l’app ufficiale sulle moderne smart tv oppure collegando il computer al televisore tramite un cavo ad alta definizione o con dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Sarà possibile vedere la partita anche in streaming su DAZN: basterà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento per vedere la partita sul pc. Mentre su tablet e smartphone servirà scaricare l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-NAPOLI

Parma-Napoli sarà visibile in streaming o in esclusiva su Dazn. Ecco le probabili formazioni:

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Karamoh.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Osimhen, Mertens, Insigne.