Como, Ludi: “Col Napoli gara difficile, ma ci proveremo. Paz un talento, Diao straordinario”

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in vista della sfida contro la capolista, soffermandosi anche su alcuni protagonisti della squadra lombarda.

Sulla vittoria di Firenze e la sfida al Napoli

“La vittoria contro la Fiorentina è motivo di grande orgoglio, perché non ci snaturiamo mai: puntiamo sempre a dominare il gioco e a mantenere il possesso, anche nei momenti difficili. Col Napoli sarà una gara complicata, affrontiamo la prima della classe. C’è rispetto e un pizzico di timore, ma dobbiamo avere le nostre certezze e il coraggio per provarci fino in fondo”.

L’iniziativa della birra ai tifosi del Napoli

Ludi ha poi commentato l’iniziativa del presidente comasco: “L’idea di offrire la birra ai tifosi del Napoli è stata una splendida intuizione del nostro presidente, che tiene molto all’accoglienza dei tifosi ospiti”.

Diao e Nico Paz, due gioielli del Como

Parlando dei singoli, ha elogiato Diao: “Per noi è un giocatore straordinario, valorizzato dal lavoro del nostro staff tecnico. Quando ha segnato il suo primo gol, era come se fosse con noi da mesi. Questa è la nostra forza”.

Su Nico Paz, in prestito dal Real Madrid, ha dichiarato: “È un progetto di campione. Non lo è ancora, perché ha margini di miglioramento, ma è un giocatore super moderno con un atteggiamento e un’umiltà che lo rendono un grande lavoratore. Speriamo di trattenerlo il più a lungo possibile”.

Su Rafa Marin e il mancato arrivo a Como

Infine, Ludi ha parlato della trattativa sfumata per Rafa Marin, difensore del Napoli: “Sarebbe stato un doppio affare: lui qui avrebbe trovato più spazio e il Napoli avrebbe visto il proprio calciatore valorizzato. Ma il mercato è complesso e, non avendo chiuso per un difensore, gli azzurri hanno scelto di trattenerlo”.