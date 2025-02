Criscitiello: “Inter indecente, si sta consegnando a Conte. Non merita lo scudetto”

Michele Criscitiello, intervenuto su Sportitalia, ha analizzato l’ultima giornata di campionato, soffermandosi in particolare sulla sconfitta dell’Inter contro la Juventus a Torino.

“Il problema dell’Inter non è Inzaghi, ma i calciatori che si accendono solo quando ne hanno voglia. Certo, l’allenatore ha le sue responsabilità, ma finora ha fatto un grandissimo lavoro, coprendo più volte gli errori della società. Il vero problema non è il mercato di gennaio, ma riuscire a far quadrare i conti senza sforare il budget” ha spiegato Criscitiello.

Il giornalista ha poi criticato l’atteggiamento della squadra nel secondo tempo contro la Juventus: “Sapendo che era un match ball, l’Inter ha giocato un secondo tempo indecente. Non puoi sprecare certe occasioni, come successo anche a Firenze. Il problema di Inzaghi è che non riesce a tenere alta la tensione. Se Mkhitaryan dice che la squadra prende le partite con leggerezza… ma tu sei un pazzo? Puoi vincere lo scudetto in Juve-Inter, non in Sassuolo-Inter”.

Infine, ha lodato l’impegno di Lautaro Martinez, ma non ha risparmiato critiche al resto della squadra: “Lautaro ha messo il cuore, ma il resto? L’Inter del secondo tempo di Torino non merita lo scudetto. Ogni volta consegna un pezzo di tricolore ad Antonio Conte”.