Folorunsho e la verità nascosta: “Io e Manna abbiamo sbagliato, ecco cosa è successo davvero”

Giuffredi: “Michael resta a Napoli fino a giugno, Conte ha chiarito tutto”

Notizie calcio Napoli. L’agente di Michael Folorunsho, Mario Giuffredi, ha raccontato senza filtri gli eventi della scorsa estate, chiarendo finalmente cosa è successo durante la complicata trattativa di mercato che ha visto coinvolto il centrocampista del Napoli. Intervenuto durante la trasmissione ‘A pranzo con Umberto Chiariello’ su Radio Crc, Giuffredi ha ammesso gli errori commessi da lui e dal direttore sportivo Giovanni Manna, facendo chiarezza sul futuro di Folorunsho.

“Folorunsho alla Lazio? Perché dovrebbe andare alla Lazio?”, ha ribadito Giuffredi, sottolineando la volontà di restare al Napoli fino a giugno. “Abbiamo rinnovato il contratto perché Conte puntava su di lui, ma poi è successo qualcosa. Io e Manna abbiamo gestito male la situazione, soprattutto quando è arrivata l’offerta dall’Atalanta. Parliamo di 15 milioni di euro, una cifra importante che avrebbe aiutato il club a fare mercato“.

L’affare Atalanta e la rottura con Folorunsho

La trattativa con l’Atalanta sembrava in fase avanzata, ma l’infortunio di Scamacca ha cambiato tutto, spingendo i bergamaschi verso un altro obiettivo, Retegui. “Il problema è stato che abbiamo gestito tutto io e Manna senza dirlo né a Folorunsho né a Conte. Michael ha saputo tutto dai giornali e ha reagito male, cambiando atteggiamento. Ma con Conte non puoi permettertelo“, ha confessato Giuffredi.

Il confronto con il tecnico ha poi riportato serenità: “Conte ha parlato con Michael, che ha capito e si è rimesso in riga. Adesso è al 100%, pronto a dare il massimo. La situazione è stata chiarita grazie al dialogo diretto e all’approccio di Conte, che ha dimostrato ancora una volta di essere un leader capace di affrontare le difficoltà“.

Futuro certo fino a giugno

Giuffredi ha confermato che Folorunsho resterà a Napoli almeno fino a giugno: “Abbiamo commesso un errore in estate, ma adesso il giocatore è totalmente concentrato. Deve solo lavorare sodo e farsi trovare pronto perché l’anno prossimo, con più competizioni, avrà più spazio”. E conclude: “Con Conte mi sento sereno, il mister sa cosa fare e come farlo per vincere“.

Una verità svelata che getta luce su una vicenda intricata, ma che, grazie alla mediazione del tecnico azzurro, sembra aver trovato un epilogo positivo. Folorunsho è pronto a dare il suo contributo e a farsi valere sotto la guida di Conte, in un Napoli sempre più determinato.

