Lukaku-Napoli: “Intesa perfetta con Conte”, parla l’agente Pastorello

Le parole di Federico Pastorello sul rapporto tra Conte e Lukaku

Notizie calcio Napoli. Federico Pastorello, agente dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku, è intervenuto ai microfoni di TMW a margine dell’assemblea dell’Aiacs a Milano, parlando del rapporto tra il centravanti belga e il tecnico azzurro Antonio Conte. Secondo l’agente, Lukaku e Conte formano un binomio perfetto, accomunati da impegno, professionalità e sacrificio.

“La storia parla chiaro: sono due persone che interpretano il mestiere nello stesso modo, con impegno, professionalità, sacrificio. La tipologia di gioco di Conte è ideale per Romelu, che si è già inserito alla perfezione nel Napoli. Il percorso è ancora lungo, ma a fine stagione vedremo i risultati”, ha dichiarato Pastorello.

Lukaku e la scelta di restare a Napoli

Lukaku ha scelto di non rispondere alla chiamata della nazionale belga per poter continuare ad allenarsi con il Napoli. Una decisione che, secondo Pastorello, è legata alla gestione fisica del giocatore: “I calciatori stanno giocando troppe partite, e questi continui infortuni non sono frutto del caso. Ci sono già 9 infortuni ai crociati quest’anno, lo scorso anno erano stati 11 in tutto l’anno. Gli atleti hanno bisogno di tempo non solo per giocare e allenarsi, ma anche per riposare“.

Federico Pastorello ha anche lanciato un appello alla politica sportiva: “Servirà fare delle scelte per mettere gli atleti nelle condizioni migliori per esprimersi. C’è bisogno di equilibrio tra allenamenti, partite e recupero, per preservare il talento di questi ragazzi”.

Per restare aggiornati su tutte le notizie calcio Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.