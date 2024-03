Fiorentina, morto il dg Joe Barone: l’annuncio del club viola

Il calcio italiano piange la scomparsa di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina: fatale il malore prima della sfida con l’Atalanta.

Il mondo del calcio italiano è in lutto per la tragica scomparsa di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, avvenuta all’età di 57 anni. Barone è deceduto dopo un malore improvviso che lo ha colpito domenica scorsa, mentre la squadra si preparava per la partita contro l‘Atalanta. La notizia ha gettato nello sconforto non solo i tifosi viola, ma l’intera comunità calcistica italiana.

Nato in Sicilia nel 1966, Joe Barone avrebbe compiuto 58 anni domani. La sua carriera nel calcio è stata segnata da un forte legame con Rocco Commisso, proprietario del club viola. Barone, infatti, era il braccio destro di Commisso, svolgendo un ruolo fondamentale nella gestione e nello sviluppo della Fiorentina. Dopo aver trascorso gran parte della sua vita negli Stati Uniti, Barone aveva recentemente abbracciato il mondo del calcio, divenendo un punto di riferimento per la Fiorentina.

Sotto la sua direzione, la Fiorentina ha vissuto un periodo di rinascita non solo sul campo, ma anche sul fronte infrastrutturale, con l’inaugurazione del Viola Park, un progetto a cui Barone ha dedicato grande impegno e passione. La sua presenza era costante nelle trattative di mercato e nelle relazioni con gli altri club, dimostrando una determinazione e una passione che lo hanno contraddistinto.

L’annuncio della Fiorentina

Ecco il testo del comunicato della società viola:

“Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto”.