Cruciani: “Difendo Acerbi perchè ha detto solo ne**o. Cosa c’è di razzista?”

L’opinionista Giuseppe Cruciani interviene sulla controversia Acerbi-Juan Jesus durante la trasmissione Radio Goal.

Durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, l’opinionista Giuseppe Cruciani ha espresso il suo punto di vista sull’episodio accaduto in Inter-Napoli tra il difensore Francesco Acerbi e Juan Jesus, difendendo la posizione del giocatore nerazzurro nel caso delle sue dichiarazioni controversie. “Nel mio editoriale sul caso Acerbi l’ho difeso perché ha detto solo la parola negro”, ha affermato Cruciani, aggiungendo che l’Italia ha escluso il giocatore dal ritiro della nazionale per evitare possibili accuse. Secondo l’opinionista, se Acerbi ha utilizzato quella parola solo per distinzione e non come un’offesa diretta, non dovrebbero essere prese misure disciplinari.

“L’Italia lo ha mandato via dal ritiro della nazionale per non essere accusati pure loro. Se ha detto quella parola solo per questioni di distinzione e non come offesa non si dovrebbero prendere provvedimenti, perché altrimenti castriamo le parole”.

Cruciani ha sottolineato che dipingere Acerbi come un razzista per un singolo episodio potrebbe essere eccessivo, soprattutto considerando le conseguenze già subite dal giocatore, come l’esclusione dalla nazionale.

“Poi è anche la parola di Juan Jesus contro quella di Acerbi. Però a quel punto se il calciatore dell’Inter gli ha detto di andare via perché è soltanto un negro allora a quel punto può essere discriminatorio. Però adesso si sta disegnando Acerbi come se fosse un razzista, per un episodio che gli costerà tanto, gli è già costata la nazionale, e secondo me è eccessivo“.