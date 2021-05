Enrico Fedele entusiasta dell’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. L’ex agente dei fratelli Cannavaro ai microfoni di Radio Marte ha tessuto le lodi del nuovo allenatore azzurro e ha dato un consiglio al patron Aurelio De Laurentiis:

“Sono contento della scelta Spalletti, è arrivato a Napoli un allenatore vero. Dicono che abbia un brutto carattere, ma non è vero. ho conosciuto Luciano Spalletti e so che si tratta di una brava persona, molto competente, un tecnico concreto, che porta i risultati. Aurelio De Laurentiis deve evitare di parlare di Scudetto: l’obiettivo sarà quello di portare il Napoli in Champions League, non di vincere il tricolore. Bisogna essere chiari con la piazza“.

Enrico Fedele ai microfono di radio Marte ha poi aggiunto: “Kalidou Koulibaly ha chiesto il contratto della vita al Napoli: guadagna oltre sei milioni di euro a stagione, ne chiede altrettanti per i prossimi anni. Lui e Lorenzo Insigne andranno via qualora arrivassero delle proposte buone, ma non pazze“.

