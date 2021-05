Raul Albiol fresco vincitore dell’Europa League ha rilasciato alcune dichiarazioni al corriere dello sport. Albiol ha parlato di Napoli, rispondendo all’interrogativo legato ad un suo ritorno in maglia azzurra e ha svelato il rammarico più grande in maglia azzurra.

ALBIOL NON DIMENTICA NAPOLI

Albiol ha sfiorato lo scudetto con il Napoli che tutti aspettavano e invece ha portato a casa l’Europa League:

«Ecco, quella è la grande delusione della mia carriera; lo meritavamo, ci credevamo, e vedere vincere l’Inter con gli stessi punti, 91, fa ancora più male».

Napoli ha tifato per Albiol più che per il Matador

«Ho capito che tantissima gente era dalla parte mia e del Villarreal nonostante Cavani sono così felice e credetemi: non so come ricambiare tanto amore. Anche io ho un grande amore per Napoli: per come mi hanno trattato la gente, i compagni, il presidente e la sua famiglia. Ecco perché sono rimasto sei anni, mai così tanti neanche a Madrid e Valencia. Grazie al Napoli sono cresciuto e migliorato, mi hanno restituito il grande calcio dopo un periodo difficile al Real».

A proposito di De Laurentiis: quando lei andò via disse che, per una questione di età, gli aveva fatto un piacere.

« Aurelio è troppo intelligente. Mi fa piacere, sono contento, ma una cosa del genere mi sembra difficile. La mia è stata una scelta di vita: se non fosse stato il Villarreal, non avrei lasciato Napoli. Abbiamo scelto la famiglia, gli amici, casa nostra: alla mia età ragiono giorno per giorno, e oggi dico che voglio godermi la Champions in una società che mi ha voluto fortemente e mi riempie d’affetto. Ho un altro anno di contratto e poi… boh. Chissà».

Napoli un pezzo di cuore

«Un pezzo molto grande. Tifo Napoli ogni volta e sono molto triste che non sia andato in Champions»