Atletico Madrid secco rifiuto per Fabian Ruiz: la situazione

Fabian Ruiz l’Atletico Madrid decide di tirarsi fuori. Il club spagnolo era indicato come uno dei più interessati al centrocampista del Napoli, ma al momento non ha intenzione di investire. Il Napoli per cedere Fabian Ruiz chiede almeno 60 milioni di euro, cifre che in un momento di crisi generale in pochi, sono intenzionati a spendere. Tuttosport scrive che il calciatore non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto: il Napoli offre 3 milioni di euro a stagione più bonus, il suo entourage chiede almeno 4,5 milioni di euro.

Calciomercato: Fabian Ruiz

Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico Madrid, è stato categorico: “Non siamo interessati a Fabian Ruiz“. In realtà l’interesse dei Colchoneros, freschi vincitori della Liga c’è sempre stato. Al momento l’Atletico ha deciso di sfilarsi, per cercare di far abbassare le pretese al Napoli, anche se con gli Europei che incombono sembra difficile che si possa abbassare il prezzo.

Fabian Ruiz: contratto e scadenza

Fabian Ruiz ha un contratto con il Napoli fino al 2023, quindi è praticamente blindato da questo punto di vista.

L’Atletico Madrid non è l’unica squadra che segue lo spagnolo che piace pure a Real Madrid e Barcellona. Florentino Perez in questo momento è però impegnato nella ricerca di un nuovo allenatore.

Il Napoli non si farebbe problemi a tenere Fabian Ruiz ancora in rosa. Stessa possibilità che ci può essere per Koulibaly, giocatore che ha volontà di restare. Lo spagnolo potrebbe giocare perfettamente nel 4-2-3-1 di Spalletti. Con Gattuso è migliorato molto in quel ruolo e quindi sarebbe pronto a prende la posizione di centrale davanti alla difesa.

