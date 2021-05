Calciomercato Napoli. Danilo D’Ambrosio al Napoli, prima richiesta di Luciano Spalletti. Il nuovo allenatore del Napoli vuole portare in azzurro un suo fedelissimo. Tra i discorsi intavolati in queste settimane con il la SSCN di Aurelio De Laurentiis c’è anche quello relativo all’acquisizione del cartellino di D’Ambrosio. Secondo Il Mattino l’affare D’Ambrosio al Napoli è possibile, Spalletti ci spera fortemente. Il calciatore di 32 anni ha lo stesso procuratore di Lorenzo Insigne, con cui sono già partiti i contatti. Il Napoli dovrà stare attento alla concorrenza, perché ci sono pure Milan e Fiorentina che lo seguono.

D’Ambrosio contratto e gentlemen agreement

D’Ambrosio si può liberare a parametro zero, il Napoli ci sta pensando. L’Inter ha esercitato l’opzione per il rinnovo di un anno, ma c’è un accordo che libera il calciatore qualora ci fosse una società che gli offre un contratto migliore. D’Ambrosio all’Inter guadagna 2 milioni di euro a stagione e firmerebbe per un solo anno. Quindi il Napoli per portare D’Ambrosio al Napoli alla corte di Spalletti, dovrebbe mettere sul piatto almeno un biennale. Una soluzione non impossibile dato che l’esterno di Caivano ha ancora un ottimo rendimento ed un ingaggio in linea con le politiche di De Laurentiis.

Spalletti punta deciso su D’Ambrosio che può ricoprire più ruoli. Ai tempi dell’Inter l’esterno ha avuto un ottimo rendimento con 72 presenza, 4 gol realizzati e 10 assist. Sempre per la batteria degli esterni si parla anche di Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea. Il calciatore è un altro che si è trovato benissimo con Spalletti ed il Napoli lo aveva già trattato a gennaio scorso.