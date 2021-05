Schira: “Napoli, ritorno di fiamma per Emerson Palmieri. Bakayoko e Fabian Ruiz in bilico”

Il calciomercato del Napoli entrerà nel vivo appena sarà sistemata la questione legata all’allenatore. Luciano Spalletti sembra oramai ad un passo dall’annuncio ufficiale, con i legali che continuano a lavorare per dettagliare i contratti. Nicolò Schira parla anche del possibile staff di Luciano Spalletti al Napoli con l’inserimento per “David Pizarro”. L’ex centrocampista era un fedelissimo di Spalletti da calciatore ed è pronto ad entrare nello staff del tecnico toscano, staff che non vedrà la presenza di “Andreazzoli e Martusciello”.

Intanto a Napoli ci sono molti tifosi che non vedono di buon occhio l’arrivo di Spalletti sulla panchina azzurra. Sulla questione Schira ha detto: “Spalletti è un allenatore che dovunque ha lavorato ha sempre centrato gli obiettivi. Non ha mai vinto lo Scudetto ma non ha mai avuto la squadra per vincerlo. Sono convinto che con Spalletti il Napoli possa tornare tra le prime 4, cioè dove gli compete”.

Calciomercato Napoli

Intanto si parla di un ” ritorno di fiamma per Emerson Palmieri, il terzino vorrebbe lasciare il Chelsea e tornare in Serie A, i club hanno rapporti eccellenti dai tempi di Chalobah. Molto poi si incastrerà sulle cessioni”. In entrata non sembra previsto il riscatto di Bakayoko dal Chelsea, dato che il centrocampista era un fedelissimo di Gattuso. Fabian Ruiz, invece piace ad “Atletico Madrid e Psg, qualora fosse ceduto arriverà un centrocampista di primo livello. Si pensa anche ad una alternativa a Meret qualora dovesse andare via Ospina. Non dimentichiamo – dice Schira – che sui portieri Spalletti ha sempre avuto delle gerarchie precise”.