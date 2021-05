Senesi al Napoli l’intermediario “Gradimento totale. Spalletti impressionante”

Marcos Senesi è uno degli obietti di mercato del Napoli. Oramai da tempo si parlar del difensore del Feyenoord come rinforzo per la difesa. Con Maksimovic fuori dai giochi dopo la scadenza del contratto, il Napoli dovrà sicuramente acquistare qualcuno, anche se non dovesse vendere Koulibaly che pare voglia restare in azzurro. Il papà di Senesi ha parlato a Radio Marte del futuro del difensore: “Ne abbiamo parlato tanto, credo che ora sia necessario aspettare l’ufficializzazione del mister. Magari tra una settimana dirò che ci siamo oppure no. Chiaramente c’è il gradimento delle parti tecniche del Napoli e del calciatore. Ci sono una serie di altre soluzioni, io credo che da qui a 15 giorni cominceremo a fare sul serio“.

Senesi: “Spalletti al Napoli, insegna calcio”

Ricardo Senesi ha parlato anche dell’arrivo di Spalletti al Napoli che pare imminente: “Il Napoli – al di là dei miei trascorsi con il personaggio in questione – ha preso un allenatore impressionante, con personalità, ha allenato a tutto tondo, dalla gavetta alla Roma fino allo Zenit San Pietroburgo“.

A Napoli moltissimi tifosi non vogliono Spalletti in panchina, ma la descrizione di Senesi del tecnico è entusiasmante: “Spalletti è un insegnante di calcio ma, al tempo stesso, ha voglia di vincere. Non è che sta lì solo per partecipare. Poi qualcuno può parlare della comunicazione un po’ aggressiva o scomoda. Ma chi sono gli allenatori vincenti in questo momento? Per esempio Gasperini. Scomodo? Direi di sì. Conte? Sì. Non dev’essere comodo, dev’essere bravo. Non valuto lo scomodo, il low profile, valuto le capacità e Spalletti è ai primissimi posti“.