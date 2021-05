Koulibaly pronto a restare al Napoli. Il calciatore senegalese non si opporrebbe alla possibilità di continuare a giocare con la maglia azzurra, ma vuole precise indicazioni sul progetto del Napoli. Ecco perché, secondo Il Mattino, il giocatore ha chiesto un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis. Koulibaly ha un contratto con il Napoli che scade nel 2023, quindi chiunque voglia acquistarlo dovrà fare un’offerta importante. De Laurentiis non lo lascia partire da Napoli se non a fronte di un’offerta da almeno 60 milioni di euro. Il patron azzurro ha dimostrato di non voler cedere a offerte al ribasso, resistendo alla tentazione di vendere Koulibaly in più occasioni.

Koulibaly incontra De Laurentiis: vuole chiarezza

Ecco quanto scrive Il Mattino sulla possibilità di permanenza di Koulibaly al Napoli: