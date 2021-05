Bellinazzo: “Napoli-Spalletti, sembra fatta. Attenti ai colpi di scena ed a Sarri”

Luciano Spalletti è sempre più vicino ad essere il nuovo allenatore del Napoli. L’ufficialità non è ancora arrivata anche se Sky nel pomeriggio parlava di un trattativa in fase avanzata, con scambi di contrati che possono portare alla firma nei prossimi giorni. Marco Bellinazzo a Speciale Calciomercato, programma in onda su Sport Italia, è ritornato su Spalletti al Napoli: “E’ vero sembra destinato a sedere sulla panchina dei partenopei. Ma io dico occhio ai colpi di scena, perché in questo calciomercato ce ne sono stati già tanti e sono all’ordine del giorno. Spalletti è comunque un profilo di tutto rispetto“. Basti ricordare che il Napoli era stato vicinissimo a Conceicao, ma il presidente De Laurentiis aveva puntato tutto su Allegri, offrendogli anche un mega ingaggio.

In ogni caso tra gli allenatori della prossima Serie A manca un nome importante quello di Maurizio Sarri. Le panchine ‘importanti’ per il tecnico toscano sembrano terminate nel massimo campionato italiano, anche se teoricamente quella del Napoli è ancora disponibile. Sulla questione Sarri, Bellinazzo aggiunge: “Il tecnico toscano sembra il grande escluso di questa Serie A. A quanto leggo sui social e sento in giro i tifosi del Napoli riprenderebbero subito Sarri. Per lui si è scatenato un vero e proprio plebiscito”.