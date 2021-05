Clamoroso: Aurelio De Laurentiis vuole riportare Albiol al Napoli

Calciomercato Napoli, De Laurentiis sta pensando a Raul Albiol. La notizia lanciata da Corriere dello Sport ha del clamoroso. A quanto pare il presidente del Napoli sarebbe pronto a ritornare sui suoi passi, dopo aver scaricato Albiol. Il difensore ha appena vinto da protagonista una Europa League con il Villareal, battendo il ben più potente e quotato Manchester United. Lo spagnolo si è dimostrato ancora uno dei migliori difensori in circolazione, non spettacola, non sorprendente, ma incredibilmente efficace. Sarebbe sicuramente un ritorno gradito ai tifosi del Napoli che non hanno mai smesso di seguire Albiol. Così come il difensore ha recentemente confessato di tifare Napoli e di trovarsi benissimo in città e con la piazza azzurra.

Albiol al Napoli: il contratto

Raul Albiol è legato da un contratto fino a giugno del 2022 con il Villareal. Quindi se il Napoli volesse prenderlo dovrebbe fare un’offerta al club spagnolo, o sperare che il giocatore trovi un’intesa per la rescissione. L’amore di Albiol per Napoli potrebbe incidere. La notizia di un interessamento di De Laurentiis per riportare Albiol al Napoli ha sicuramente del clamoroso. Non fosse altro per le parole pronunciate dal presidente azzurro che non più tardi di due anni fa disse: “Non vogliamo costringere nessuno a stare con noi anche in virtù della sua età. Se vuole andare via mi fa solo una cortesia”.

Ora De Laurentiis con Albiol al Napoli sembra voler tornare sui suoi passi. Anche perché il difensore spagnolo non ha un ingaggio elevato ed è di sicuro rendimento. Conosce benissimo il campionato di Serie A ed è ancora un dominatore della difesa, in grado di dare stabilità a tutto il reparto. Non è un caso che le migliori stagioni di Koulibaly siano state fatte proprio con Albiol con Maurizio Sarri allenatore. Il senegalese non è ancora sicuro dell’addio, mentre Maksimovic è in scadenza e Albiol potrebbe sostituirlo.