“Spalleti al Napoli, cinque contratti per il tecnico. De Laurentiis chiede di accelerare. Firme in arrivo”

Luciano Spalletti nuovo allenatore del Napoli. La Radio Ufficiale della SSCN annuncia che le firme sono vicinissime, con Spalletti che firmerà un contratto biennale a circa 3 milioni di euro a stagione. In serata può arrivare anche l’annuncio ufficiale di Spalletti al Napoli, anche perché Aurelio De Laurentiis vuole chiudere l’accordo con il nuovo allenatore. Con questo tassello le panchine della Serie A cominciano quasi ad essere tutte occupate.

Spalletti nuovo allenatore Napoli: annuncio ufficiale imminente

Valter De Maggio di Radio Goal ricostruisce la vicenda Spalletti: “I legali delle due società hanno lavorato fino alle 3.16 stanotte per delineare i contratti. Il legale di Spalletti, insieme col figlio del tecnico, hanno dovuto vagliare 5 contratti diversi, ovvero 90 pagine di documenti. Tra questi contratti c’erano anche quelli relativi ai diritti d’immagine ed altri aspetti“. Tra bozze, scambio di documenti ei richiesta di revisione si è arrivati ad una “pec inviata dagli avvocati di Spalletti al Napoli di De Laurentiis. La richiesta è di due piccole modifiche, qualora il club dovesse accettare si è pronti alla firma del contratto“.

Quando firma Spalletti

Luciano Spalletti può firmare il contratto con il Napoli già in serata. Secondo De Maggio il presidente De Laurentiis ha chiesto una “accelerata, ecco perché si sta andando così spediti. Se tutti i tasselli vanno in ordine, allora la firma di Spalletti sul contratto biennale può arrivare già nella serata. Ma – precisa – firmerà un pre contratto che diventerà contratto ufficiale dal primo luglio, questo perché il tecnico toscano ha ancora un rapporto in essere con l’Inter“.

Presentazione Spalletti allenatore Napoli

Oramai siamo veramente vicini all’annuncio di Luciano Spalletti come tecnico della SSCN. Tanto che Andrea Chiavelli, l’uomo dei contratti in casa Napoli, è pronto a chiamare “Beppe Marotta per chiedere una deroga per poter presentare Spalletti in un hotel di Roma in pompa magna, con la presenza di Aurelio De Laurentiis” conclude De Maggio.