Spalletti firma è il nuovo allenatore del Napoli, si attende solo l’annuncio

Luciano Spalletti firma con il Napoli. Il tecnico toscano ha firmato un contratto di due anni che legherà al Napoli per le prossime due stagioni. L’affare ha subito una accelerata per volere di Aurelio De Laurentiis con i legali delle due parti che hanno lavorato alle bozze dei contratti di Spalletti fino alla tarda notte di ieri. Il lavoro è stato ripreso in mattinata, quando il presidente De Laurentiis ha rotto gli indugi.

In tarda serata è arrivata la firma di Spalletti è che è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Per il tecnico si parla di un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione.

Spalletti al Napoli: annuncio ufficiale

Per l’annuncio ufficiale di Spalletti bisognerà attendere il tweet di Aurelio De Laurentiis. Va ricordato che il tecnio toscano è ancora sotto contratto con l’Inter, questo potrebbe far slittare il tutto. Anche se Andrea Chiavelli, dirigente del Napoli, è in contatto con Giuseppe Marotta dell’Inter per chiedere una deroga e provvedere ad una presentazione di Spalletti la prossima settimana in un Hotel di Roma, come ha riferito nel pomeriggio Radio Goal.

Sempre secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il “presidente azzurro sarà a Castelvolturno per organizzare i lavori. Due le amichevoli in cantiere a luglio: a Londra con l’Arsenal e in Francia con il Lione”.